Mange tar ut unødvendig dyr utanlandsk valuta

For mange betyr sommarferie ein tur utanfor grensene i landet. Men sjølv om vi stadig blir mindre avhengige av kontantar, er det framleis mange som vel å ta ut pengar før dei reiser utanfor grensene i landet.

I ei undersøking Respons Analyse har gjort for Sparebank 1 svarar 8 prosent at dei tar ut nødvendig valuta før dei forlèt Noreg for sol, varme og deilege feriedagar. Éin av fem svarar at dei tar ut utanlandsk valuta både i Noreg og i utlandet.

Dyrt og unødvendig

– Det å kjøpe valuta før du reiser er både dyrt og unødvendig. Då kjøper du valutaen i landet, og du får dårlegare kurs. Det er òg dyrt å gå innom vekslingskontor, då byteforholdet er veldig dårleg, påpeikar forbrukarøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1.

Han meiner reisande bør vente til dei kjem fram, sidan minibankar har vorte langt meir tilgjengeleg fleire stader. Spesielt i Europa, som er kontinentet mange nordmenn reiser til.

– Der klarer ein seg enkelt utan kontantar, sidan ein kan betale med kort på hotell, tog og i butikkar. Det er berre når du reiser til land som ikkje nødvendigvis har gode banksystem at du kan ta ut litt på førehand, seier han.

Rimelegare å vente

Sjølv om mange tar ut utanlandsk valuta før reise, er det mange som ventar til dei kjem til destinasjonen. Nesten halvparten svarer at dei ventar, medan 21 prosent svarer at dei klarer seg utan kontantar.

Dette kan ifølgje Gundersen vere eit langt rimelegare alternativ. Forklaringa er mellom anna at elektroniske transaksjonar ofte er rimelegare enn transaksjonar med setlar. I tillegg er fleire bankkort gebyrfrie, noko som gjer at du kan ta ut pengar utan at det blir tatt ein prosentdel av uttaket.

