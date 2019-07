Elbilforeininga slaktar regjeringsplanen for utsleppskutt i transportsektoren

innenriks

– Handlingsplanen seier ikkje noko om korleis Noreg skal bli ladeklart til 2025. Han samanfattar berre statusen i dag. Men planen manglar nye konkrete tiltak for korleis vi skal klare å bygge ut nok ladestasjonar for å lykkast med elektrifiseringa av transportsektoren, seier nestleiar Petter Haugneland i Norsk elbilforeining.

Han siktar til handlingsplanane som vart lagt fram av samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) måndag morgon. Der heiter det seg mellom anna at regjeringa ønsker «rask utbygging av ladeinfrastruktur i heile landet» ved bruk av offentlege verkemiddel og marknadsbaserte løysingar.

Haugneland er kritisk til at statsrådane ikkje talfestar kor mange hurtigladarar som trengst, og meiner dei heller ikkje svarar ikkje på kjente utfordringar som hindrar nok utbygging av ladarar.

– For å lykkast trengst tydelege krav, og ikkje minst infrastruktur for lading og fylling av det nye, grøne drivstoffet. Stadig fleire har moglegheita til å velje framtidsretta transportløysingar, takka vere den raske utviklinga i teknologi og lønnsemd. Handlingsplanane viser korleis staten legg til rette for at vi skal no klimamåla, seier Elvestuen.

Dale påpeikar at regjeringa har høge ambisjonar for klimagassreduksjonar, som òg gjeld bruk av lav- og nullutsleppsteknologi i ferjer.

