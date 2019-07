Lørenskog-forsvinninga: Konvolutt blir analysert

innenriks

På ein pressekonferanse førre veke opplyste politiet at dei hadde gode haldepunkt for å vite kor papiret som vart brukt i løysepengebrevet i forsvinningssaka, var produsert og selt. Måndag melder NRK at ein konvolutt som vart funnen samtidig òg er ein del av etterforskinga til politiet.

Politiinspektør Tommy Brøske opplyser til NRK at politiet ikkje har nokon kommentarar knytt til funn på åstaden.

Anne-Elisabeth Hagen har vore forsvunnen sidan 31. oktober i fjor. Førre veke opplyste politiet at det kan dreie seg om ei fingert bortføring for å skjule eit drap.

(©NPK)