Nytt storbeslag på Gardermoen – 80.000 piller i to koffertar

Beslaget vart gjort søndag for ei dryg veke sidan, og er det siste av fleire store tramadol-beslag, ifølgje Dagbladet. Berre drygt to veker tidlegare vart to andre svenskar stansa med til saman 184.000 slike piller i bagasjen. Det var det største tollbeslaget av tramadol nokosinne i Noreg.

– Dei siste månadene har vi sett ein auke i større beslag av tramadol. Det er eit smertestillande legemiddel, men det har òg eit misbrukarpotensial i form av at det er vanedannande, seier kontorsjef Hans Wilhelmsen i tollkontrollen på Oslo lufthamn til avisa.

Tramadol er i Noreg eit reseptpliktig legemiddel med strenge krav til innførsel. Fleire europeiske land har klassifisert tramadol som narkotika.

Så langt i år er det beslaglagt 640.000 piller med tramadol, medan det i heile 2017 vart beslaglagt nær 300.000 einingar, ifølgje Tolletaten.

I begge tilfella hadde smuglarane starta reisa i Kenya.

