Over 60 personskadar i fornøyelsesinnretningar i fjor

innenriks

Dei innrapporterte personskadane femnar alt frå småskadar som kutt og forstuing av føter til brotskadar. Dette går fram av oppsummering frå Statens jernbanetilsyn for 2018 av bransjen som driv fornøyelsesinnretningar.

For 2017 vart det til samanlikning innrapportert 91 tilfelle i kategorien mindre alvorlege personskadar.

Bransjen som driv fornøyelsesinnretningar rapporterte inn 93 uønskte hendingar i fjor, mot 112 uønskte hendingar året før. Verksemder som har høgdeparkar og zipliner stod for meir enn halvparten av dei rapporterte hendingane.

Enkelte verksemder i denne delen av bransjen har gode rapporteringsrutinar og dominerer dermed hendingsstatistikken. Inntrykket frå tilsyn tilseier at verksemdene har generelt sterkt søkjelys på tryggleik.

Tilsynet noterer at statistikken dermed ikkje må tolkast som at verksemdene med høgdeparkar fokuserer lite på tryggleik. Statikken viser likevel at det er grunn til å tru at bransjen generelt rapporterer inn for få uønskte hendingar.

(©NPK)