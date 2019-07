Regjeringa krev stans i uforsvarlege forbrukslån

innenriks

Forbrukarminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) seier til E24 at han trur dei nye registera vil føre til at bankane blir meir ansvarlege, men legg til at regjeringa vil stramme grepet dersom det ikkje skjer.

– Eg forventar at bankane tar det nye verktøyet i bruk, slik at det blir slutt på å låne ut pengar til kundar som har for mykje forbruksgjeld frå før av. Dersom dei ikkje gjer det, må vi finne fram pisken, seier han.

Aleksander Stokkebø (H), som sit i finanskomiteen på Stortinget, foreslår at eit alternativ kan vere å styrke sanksjonsmoglegheitene Finanstilsynet har overfor bankane.

– Dersom bankane held fram å låne ut i strid med utlånsreglane, tyder det jo på at sanksjonsmoglegheitene i dag ikkje er gode nok, seier Stokkebø.

(©NPK)