Regjeringa vil ha fossilfri kollektivtrafikk om fem år

Viss Noreg skal nå målet om å halvere klimagassutsleppa frå transportsektoren innan 2030, er kollektivtrafikken nøydd til å kutte heilt ut fossilt drivstoff, ifølgje samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) og klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

Dei la måndag fram to handlingsplanar med tiltak som skal bidra til overgangen frå diesel og bensin til straum, hydrogen og biodrivstoff. Handlingsplanen for å etablere betre infrastruktur for alternative energikjelder inneheld 13 punkt.

– For å lykkast trengst tydelege krav, og ikkje minst infrastruktur for lading og fylling av det nye, grøne drivstoffet. Stadig fleire har moglegheita til å velje framtidsretta transportløysingar, takka vere den raske utviklinga i teknologi og lønnsemd. Handlingsplanane viser korleis staten legg til rette for at vi skal no klimamåla, seier Elvestuen.

Dale påpeikar at regjeringa har høge ambisjonar for klimagassreduksjonar, som òg gjeld bruk av låg- og nullutsleppsteknologi i ferjer.

Blant tiltaka for kollektivtransporten er at regjeringa vurderer forsøk med hydrogentog for å teste ut om dei etter kvart kan setjast inn på togtrekningane der det blir brukt dieselframdrift i dag.

