Rekordtidleg evakuering ved Mannen – raudt farenivå kan vare lenge

– Det er store rørsler til å vere så tidleg, seier geolog Gudrun Dreiås Majala i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) til NRK måndag morgon.

– Situasjonen er alvorleg. Farenivået kjem til å vere raudt framover òg, seier ho.

Søndag vart faren for ras frå den aktive delen av det ustabile fjellpartiet Mannen i Rauma auka frå oransje til raudt. Dei siste fem åra har farenivået vorte heva til raudt heile tolv gonger, men aldri før har det skjedd tidlegare enn i august.

– Det er veldig beklageleg for bebuarane at dei må ut igjen. Dette kan bli starten på ein veldig travel sommar og haust, viss det skulle dryge og skredet ikkje kjem. Det er trasig viss det blir evakuering veldig mange gonger, seier ordførar Lars Olav Hustad (H) til Åndalsnes avis.

– Evakueringa var ikkje heilt uventa, men det har aldri vore så tidleg på året før. Eg føler absolutt med dei som bur der no, seier Hustad til NRK.

Stor aktivitet

Rørslene i Veslemannen byrja å auke 13. juni og faren for fjellskred vart heva til gult nivå. Rørslene heldt seg konstante i eit par veker, før dei auka så mykje at farenivået vart heva til oransje søndag ettermiddag. Klokka 22.30 søndag kveld førte mykje nedbør og endå større rørsler til at nivået vart oppjustert endå ein gong.

Ni bebuarar vart då evakuerte frå området i dalen nedanfor fjellet. Det er Rauma kommune som har ansvaret for evakueringa, og politiet har oppretta vakthald på staden.

Natt til måndag registrerte lytteposten til Sivilforsvaret ved foten av Mannen fem små steinsprang frå Veslemannen, noko som ikkje er uvanleg. Måndag føremiddag fastslår geologane i NVE at det er stor aktivitet i heile fjellpartiet.

– Det har komme noko nedbør dei siste timane. Farten har auka noko som følgje av dette, men er noko lågare enn i går ettermiddag-kveld. Radaren har registrert fleire steinsprang frå Veslemannen. Rørslene er no omtrent 20–60 millimeter per døgn i øvre del og 5–10 millimeter i nedre del av fjellpartiet, skriv geologane i ein rapport måndag morgon.

– Det er meldt ein del nedbør gjennom dagen, og om vêrmeldinga stemmer, er det venta auka fart i fjellpartiet, åtvarar NVE.

Seks evakueringar i 2018

Veslemannen er ein relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Veslemannen har eit volum på 120.000–180.000 kubikkmeter, noko som utgjer rundt 1 prosent av det totale volumet av Mannen.

Fjellet er 1.294 meter høgt og ligg på vestsida av Romsdalen, 44 kilometer søraust for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes. Fjellet er svært rasfarleg og har vorte kontinuerleg overvakt av Åknes/Tafjord Beredskap IKS sidan 2009.

I 2017 prøvde NVE å provosere fram eit ras ved å pumpe vatn inn i fjellet, men det lykkast ikkje. I fjor vart området evakuert seks gonger etter raudt farevarsel for Veslemannen. Fjoråret vart kalla eit ekstremår sidan rørslene i fjellpartiet var større enn dei fire siste åra til saman.

