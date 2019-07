Søknader om sikringsmidlar til norske kyrkjer rasa inn etter Notre-Dame-brannen

innenriks

Den nye søknadsrekorden tyder på at den sjokkerande brannen i Paris vart ein vekkjar for mange kva gjeld brannsikring av kyrkjeleg eigedom. Førre søknadsrekord var ti stykk.

– Alle kyrkjebrannar i Noreg i nyare tid har vist kor mykje kyrkjebygget betyr for folk i lokalsamfunnet. Sjølv om brannførebygging kostar, er det alltid mykje billegare enn å bygge opp igjen etter ein brann, seier Knut Are Hole, leiar i styringsgruppa som deler ut pengar til brannsikringstiltak i norske kyrkjer, i ei fråsegn NTB får tilsendt frå KA Arbeidsgiverorganisasjon for kyrkjelege verksemder.

Det er berre kyrkjelege fellesråd, som forvaltar kyrkjene på vegner av sokna i Den norske kyrkja, som kan søke om pengar til å sikre kyrkjebygg mot brann. Tilskot går til brannvarslingsanlegg som er kopla til brannstasjon eller vaktsentral, og/eller sløkkeanlegg som vasståkeanlegg eller sprinklaranlegg.

Hole er ikkje i tvil om at å sjå den ikoniske katedralen Notre-Dame i Paris brenne 15. april, der tårnet rasa saman og store delar av konstruksjonane vart øydelagt, gjorde stort inntrykk.

Tilskotsmidlane i Noreg vart lyst ut 2. mai. Kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim opplyser til NTB at alle dei 43 søknadane om brannsikringsmidlar i år vart innvilga.

– KA har i mange år meint at brannsikringa av norske kyrkjer er for dårleg. Medan berre 12 prosent av kyrkjene hadde automatisk sløkkeanlegg sist gong dette vart kartlagt i 2017, er tilrådinga vår at 60 til 70 prosent av kyrkjene har dette.

KA meiner vidare alle kyrkjer bør ha direktevarsling til brannstasjon eller vaktsentral, noko 68 prosent har no.

