Sju av ni fly i beredskap etter at Babcock overtok ambulanseflytenesta

Helseføretaket Luftambulansetjenesten HF opplyser at Babcock på dagtid måndag har to fly i beredskap, medan eitt fly er på trening med redusert beredskap. I tillegg er fire ekstrafly i beredskap. Normal beredskap er ni fly på dagtid. Beredskapen er dermed noko svekt.

Beredskapen måndag kveld og natt til tysdag blir kjent klokka 15.

Babcock vann i 2017 anbodskonkurransen om luftambulansetenesta over selskapet Lufttransport, som har drive tenesta i 25 år. I kjølvatnet følgde strid om vilkåra i anbodskontrakten, spørsmålet om verksemdsavhending og arbeidsvilkåra til flygarane.

Bekymring

Ei fersk bekymringsmelding frå nettopp Lufttransport om at oppstart av beredskap og overgangen med operatørbytet ikkje vil skje på ein god måte, er bakgrunnen for at fleire politikarar har gitt uttrykk for bekymring den siste tida.

– Det vi er redde for er at dei ikkje klarer det og at det blir ein svekt beredskap. Viss det skjer, er det veldig alvorleg, seier Kjersti Toppe i Senterpartiet til NRK. Ho er nestleiar i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

– Det er dessverre god grunn til å vere bekymra for at operatørskiftet kan få alvorlege konsekvensar for pasienttryggleiken, særleg i nord der folk er avhengig av ei operativ ambulanseflyteneste, sa Raudt-leiar Bjørnar Moxnes til NTB førre veke.

Moxnes bad derfor helseminister Bent Høie (H) svare på om ein eventuell kriseplan er godkjent av luftfartsstyresmaktene, og dessutan kor mange av dei nye flya som er klare til å fly per dags dato, og om alle fly ville vere klare til å fly 1. juli.

Kriseplan

Høie svarte på spørsmålet før helga. Her skriv statsråden at helseføretaket har ønskt ein gradvis overgang av dei sju ambulanseflybasane den siste veka, men dette har ikkje vore mogleg i samarbeidet mellom gammal og ny operatør, seier han.

– Overgang til ein ny kontrakt vil alltid vere krevjande i luftambulansetenesta, sidan det er mykje nytt som skal på plass. Luftambulansetjenesten HF er klar over at det kan oppstå nokre utfordringar ved dette operatørbytet, der alle flya skal bytast samtidig og der Babcock overtar 91 av pilotane til lufttransport ved midnatt 1. juli. Luftambulansetjenesten HF meiner likevel at ein er så godt førebudd som mogleg, skriv Høie.

– Det finst klare kompenserande tiltak knytt til gjennomføringa av operatørskiftet og det finst ein detaljert tiltaksplan ved eventuell svikt i ambulanseflytenesta. Desse planane er samla sett å vurdere som ein «kriseplan» for å nytte omgrepet til spørsmålsstillar, skriv Høie.

God driftssituasjon

Sidan pilotane må gjennomføre noko trening – ein siste «utsjekk» – før dei kan gå i beredskap, er det førebels berre jetflyet på Gardermoen som er i heildøgns beredskap. Babcock har leigd inn eit reservefly med mannskap, og dessutan eit jetfly og eit propellfly med svensk mannskap der sjukepleiarane har norsk autorisasjon. Luftambulansetjenesten har leigd inn to jetfly med mannskap frå flyselskap i Noreg og Danmark. I tillegg vil helikopter, bil og båt òg løyse oppdrag for å skjerme trening i denne perioden.

Dessutan er bemanninga ved Flykoordineringssentralen og AMK-sentralen i Tromsø styrkt, og to teknikarar skal vere til stades på kvar base den første driftsveka.

– Luftambulansetjenesten HF meiner at desse tiltaka samla sett vil bidra til ein god driftssituasjon. Luftambulansetjenesten HF har i tillegg ein beredskap og ein tiltaksplan der fleire luftambulanseressursar kan setjast inn på kort varsel dersom det skulle oppstå eit uventa behov eller situasjon, skriv Høie.

