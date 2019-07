Vikingskipa kan hamne på raudliste over trua kulturminne i Europa

innenriks

– Vikingskipa på Bygdøy har store skadar. Fleire av skipa har fått større sprekkar, og bitar fell av, seier seksjonssjef Isa Trøim hjå Riksantikvaren til NTB.

Skadane har oppstått som følgje av dårleg inneklima og vibrasjonar frå besøkande.

– Det er veldig dramatisk. Det vi ser no, er at vikingskipa sprekk opp og sig. Og ein ser det med det blotte auge, seier riksantikvar Hanne Geiran til NRK.

Nominert til raudliste

Som følgje av situasjonen er vikingskipa nominert til den europeiske raudlista for kulturminne, «7 Most Endangered». Det betyr at skipa kan ende opp som éin av dei sju mest trua kulturskattane i Europa i 2020.

Lista identifiserer dei mest trua monumenta, områda og landskapa i Europa. Målet er finne ei levedyktig framtid for kulturminna. Forbundet KYSTEN og Europa Nostra Norge står bak nominasjonen.

Løyver ikkje til nytt museum

Vikingskipsmuseet på Bygdøy er ikkje lenger eigna til å verne vikingskipa, og det er derfor planlagt eit nytt museum vegg i vegg med det noverande. Det er behov for større plass og betre støtteordningar rundt skipa.

– Det hastar å få plass eit nytt museum, seier Trøim.

Kulturhistorisk museum har bedt om 35 millionar kroner for å starte å bygge det nye museet, men regjeringa har ikkje sett av middel i det førre statsbudsjettet eller i revidert budsjett.

Sjølv om regjeringspartia vart samde om å bygge eit nytt museum for vikingskipa og vikingtidssamlingane i Granavolden-erklæringa i januar i år, har det enno ikkje vorte løyvd pengar til prosjektet.

Forskings- og utdanningsminister Iselin Nybø (V) seier til NRK at eit nytt museum vil koste 2 milliardar kroner og må takast inn i eit statsbudsjett og ikkje i revidert. Nybø seier vidare at det ikkje er mogleg å seie noko om statsbudsjettet før det kjem i oktober.

