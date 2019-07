Vy stuper på omdømmemåling etter namneskiftet

innenriks

– Gjennom dei 12 åra i BrandIndex har vi ikkje sett maken til dropp som følgje av dette. Vi tenker at dette er tidenes omdømmefall basert på eit namneskifte, seier analysesjef Per Ståle Ekrol i YouGov til Kampanje.

Selskapet gjer kontinuerlege målingar og undersøkingar av over 250 merkevarer i Noreg og omdømmet deira blant det norske folket. Sjølv om NSB alltid har slite på omdømmemålingar, fell Vy markant på alle parametrane – tilråding, inntrykk, omdømme og tilfredsheit.

– Vy har engasjert den vanlege nordmann, og det i negativ retning. Hardast går det ut over ambassadør-scoren «Recommend» (Tilråding). Det å tilrå eit merke, er éin av dei sterkaste lojalitetsparametrane, seier Ekrol.

Index-scoren som måler snittet av inntrykk, kvalitet, verdi for pengane, rykte som arbeidsgivar og tilråding, fell frå 12,3 til 0,9. Både inntrykk og omdømme fell til negativ score, noko betyr at folk flest vil vere flaue over å jobbe i Vy, samtidig som dei har eit dårleg inntrykk av selskapet, skriv Kampanje.

Hos Vy er ein ikkje overraska, og trenden blir spegla i omdømmeundersøkinga selskapet sjølv har gjort.

– Med så mykje negativ mediemerksemd rundt namneskiftet og organiseringa og konkurranseutsettinga av norsk jernbane, er det naturleg at det smittar over på inntrykket til folk av selskapet. Vi har nok òg vorte symbolet på heile jernbanereforma i denne saka, og motstand mot endring ligg i naturen til folk, seier direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Vy, Elin Myrmel-Johansen.

(©NPK)