Bitcoins Norge tapte over 4 millionar kroner i dataangrep

innenriks

Bitcoins Norge hevdar å ha selt all kryptovaluta det hadde tilgjengeleg for å sikre verdiane til kundane per 7. mai i år. Dette skal ha vore tidspunktet då selskapet vart orientert om fleire alvorlege dataangrep mot selskapet som leverer handels- og teknologiplattforma til kryptovaluta-børsen Bitcoins Norge.

– Eg kan stadfeste at det er sikra midlar som no står i ein bank i USA som heiter M.Y. Safra Bank. Det er sikra midlar som truleg blir betalt ut neste veke, skriv dagleg leiar og eig Ole-Andre Torjussen i ei Facebook-oppdatering tysdag formiddag.

Den 7. mai i år stod bitcoinkursen i 5.786 dollar. Sidan det har kursen stige kraftig. Fleire kundar har derfor reagert kraftig på at dei berre vil få ut verdien frå 7. mai av sine bitcoin, ifølgje Dagens Næringsliv.

Slapp bombe per e-post

I ei oppdatering seinare tysdag skriv Torjussen at det «totalt forsvant kryptovaluta til en verdi av 500.000 dollar den 7. mai … dette beløpet utgjør kun en liten andel av den totale beholdningen til Bitcoins Norges kunder». Tapet utgjer rundt 4,3 millionar kroner etter kursen i dag.

– Vi jobbar no vidare med moglegheitene for å oppnå forsikringsdekning for tap kundane våre har hatt ut over behaldninga den 7. mai, skriv Torjussen.

I fleire veker har kryptobørsen Bitcoins Norge lagt ut meldingar på Facebook-sida si om tekniske problem i samband med oppdatering av programvare og tryggingsfunksjonar. Måndag kveld slapp selskapet den store bomba. Ein av største kryptobørsane i Noreg, som sjølv oppgir å ha 25.000 nordmenn som kundar, hevdar å ha vorte hacka, skriv DN, som har følgt saka tett.

Ansvar berre for innskot

På spørsmål frå avisa om kvifor det berre er verdiane per 7. mai som kundane får betalt tilbake, svarer Torjussen at selskapet i utgangspunktet berre har erstatningsansvar for det opphavlege valutainnskotet på kontoen til kunden.

– Alle kundane våre vil likevel få betalt ut eit beløp i norske kroner tilsvarande verdien dei hadde i kryptovaluta hos oss den 7. mai 2019, skriv han. Teksten ligg ute på Facebook-sida til Bitcoins Norge.

Kryptobørsens forsikringsselskap, If, stadfestar at selskapet har ei datakriminalitetsforsikring hos If, men avviser at forsikringa dekkjer eventuelle tap på Bitcoin-posisjonane til børskundane.

– Det er ikkje berre Bitcoins Norge som har marknadsført dette litt feil og gitt inntrykk av at sjølve transaksjonen og investeringa òg er forsikra. Det er det ikkje, seier informasjonsdirektør Jon Berge.

(©NPK)