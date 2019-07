Folk flest misliker Vy, Equinor og Oslo Met – meiner verksemder bør rette seg etter Språkrådet

innenriks

Deltakarane i den ferske undersøkinga vart spurde om namneskifta til Vy, Equinor og Oslo Met. Dei som har svart, er negative til alle desse namneendringane, men Vy kjem desidert dårlegast ut. Heile tre av fire nordmenn er negative til endringa – berre 7 prosent av dei spurde er positive til det nye namnet til NSB, viser undersøkinga som Opinion har gjennomført for Språkrådet.

Seks av ti nordmenn meiner offentlege verksemder i større grad bør rette seg etter innspelet til Språkrådet når dei skal byte namn.

– Vi er ikkje ute etter å ta ein omkamp om endringar som allereie er gjort. Men statlege verksemder er vår felles eigedom, og namna som blir brukte, har ein viktig demokratisk funksjon. Vi gir ikkje råd for vår eigen del, men for språkbrukarane sin del. Derfor er det oppløftande at folk i så stor grad er samde i råda våre, seier direktør Åse Wetås i Språkrådet.

Negative reaksjonar

Det vakte relativt kraftige, negative reaksjonar då NSB og Nettbuss i mars skifta namn til Vy – etter å ha brukt heile 280 millionar kroner på å komme fram til dette namnet. Blant kritikarane var nettopp Språkrådet, som tilrådde NSB å halde på namnet, sidan det stod i ei særstilling i medvitet til folk.

Seinast måndag viste ei fersk omdømmeundersøking frå YouGov at Vy fell markant på alle parametrane – tilråding, inntrykk, omdømme og tilfredsheit.

– Det er gått særs kort tid sidan vi skifta namn, så folk har ikkje fått tid til på venne seg til Vy. Endringar av denne storleiken og karakter tar tid, seier pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB.

Han meiner dessutan namneendringa har vorte ei symbolsak for motstandarar av jernbanereform og konkurranseutsetting.

Skal spørje Språkrådet

Wetås påpeikar at det i retningslinjene for namnesetting på statsorgan står at Språkrådet bør konsulterast på eit tidleg tidspunkt i arbeidet, og at dei legg vekt på at namna mellom anna skal vere lette å kjenne att og sjølvforklarande. Men mange verksemder tar kontakt for seint i prosessen, nokre tar ikkje kontakt i det heile.

– Tala i undersøkinga viser at dei offentlege verksemdene har mykje å tene på å ta kontakt med Språkrådet. Namnesaker er ei prioritert oppgåve for oss, vi har stor fagkunnskap og vi har tillit i befolkninga, seier ho.

Lundeby stadfestar at det dåverande NSB valde å ikkje følgje tilrådinga frå Språkrådet i arbeidet med å finne eit namn som òg formidla at selskapet ønskte å bli oppfatta som innovativt og nyskapande.

– Eg må seie eg er overraska over at Språkrådet bruker tid og ressursar på ei slik undersøking framfor å stå fram som ein attraktiv rådgivar, seier han.

