Norwegian prioriterte laks framfor bagasjen til passasjerane

Resultatet var at to passasjerar og rundt 50 koffertar vart ståande igjen på flyplassen, skriv flysmart24.no.

– Korleis kunne Norwegian gjere dette? Prioritere laks framfor passasjerane, og øydeleggje ferien for barn og vaksne? Eg har enno ikkje fått dei tre koffertane mine. Alle som ikkje fekk bagasjen var skuffa og frustrerte over Norwegian. Det var ei anstrengd stemning blant passasjerane, seier passasjer Gaute Næss.

Han såg sjølv at pallar med laksar vart lasta inn i flyet, og vart overraska då flykapteinen melde over høgtalarane at flyet var for tungt lasta og måtte redusere vekta. I staden for å fjerne pallane med laks måtte nemleg to passasjerar forlate flyet, og 50 koffertar vart tatt ut av lasterommet.

Passasjerane vart informerte om at bagasjen skulle komme med eit fly som gjekk ein halvtime seinare, men det skjedde ikkje. Flyet drog frå Gardermoen laurdag og dei fleste passasjeren fekk ikkje bagasjen før måndag ettermiddag.

Talskvinne Tonje Næss i Norwegian stadfestar hendinga.

– Ved nærare gjennomgang ser vi at det har vorte gjort ein handteringsfeil som vi vil følgje opp vidare med samarbeidspartnaren vår på flyplassen for å sørgje for at dette ikkje skjer igjen. Innsjekka bagasje skal alltid prioriterast, men det har dessverre ikkje skjedd i denne saka. Det beklagar vi, seier ho.

