Ny avtale mellom TV 2 og Altibox

Avtalen omfattar alle TV 2-kanalane, TV 2s sportskanalar, C More og strøymetenesta NF+ frå Nordisk Film.

– Vi er fornøgde med å ha landa ein ny og framtidsretta avtale med TV 2. For Altibox har det vore viktig å sikre tilgang til alt det gode innhaldet frå TV 2 på den måten kundane føretrekker, seier styreleiar Toril Nag i Altibox.

Olav T. Sandnes, sjefredaktør og administrerande direktør i TV 2, meiner avtalen eit godt døme på eit strategisk viktig samarbeid for begge partar.

Avtalen omfattar òg film- og serietilboda NF+ og C More. I tillegg er partane samde om å integrere TV 2 Sumo i Altibox-plattforma, slik at TV 2 Sumo er enkelt tilgjengeleg.

