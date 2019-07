Pengespelselskap spissar kampen mot norsk regulering

innenriks

I august kjem den første dommen i eit rush av saker som blir behandla i haust. Betalingsselskapet Entercash og spelorganisasjonen European Gaming & Betting Association saksøkte Noreg for å ha stoppa utbetaling av gevinstar til spelarar i Noreg.

– Det skjer press på fleire måtar for å endre norsk spelpolitikk. Dette viser kor sterkt dei ønsker å få opna det norske marknaden og gjere det lovleg for den private lisensmarknaden og utanlandske pengespel, seier generalsekretær Pernille Huseby i Actis, som mellom anna jobbar mot spelavhengigheit.

Både hos Actis og styresmaktene har ein merka seg at det er auka aktivitet frå pengespelbransjen for å endre den norske einerettsmodellen.

Berre statseigde Norsk Tipping og Norsk Rikstoto (trav og galopp) har lov til å drive pengespel i Noreg. Grunngivinga er knytt til spelavhengigheit, kontroll og regulering. Seinast i 2017 konkluderte regjeringspartia at dei ønsker ein einerettsmodell, slik at monopolet for dei to selskapa blir haldne oppe.

Fleire rettssaker

I tillegg til avgjerda som er venta i august, kjem det ytterlegare tre rettssaker der spelselskap har gått til sak mot Noreg.

Advokat Magnus Schei hos Regjeringsadvokaten seier at alle sakene gjeld pengespel og ulike delar av reguleringa i Noreg.

– Vi ser at pengespelindustrien no i fleire søksmål utfordrar einerettsmodellen og andre sentrale delar av den norske pengespelreguleringa. Det er dei i den fulle retten sin til å gjere, men staten ser desse søksmåla som eit uttrykk for at pengespelreguleringa treffer, seier Schei, som er prosessfullmektig for staten i alle tre sakene.

Han legg til at det er eit breitt fleirtal i Stortinget som ønsker å verne om einerettsmodellen.

– Den kviler på sterke samfunnsomsyn, og staten ser fram til å kunne forsvare denne òg i rettsapparatet.

Bak dei ulike søksmåla står selskapa Norsk Lotteri AS og Trannel International Ltd (eigd av Kindred), som eig spel som Maria.com, Bingo.com og Unibet.com. I tillegg kjem del to av rettssaka til Entercash og interesseorganisasjonen European Gaming & Betting Association

Sjakkstrid

Samtidig ligg det klagesaker inne frå pengespelselskapa både hos Lotteritilsynet og hos ESA for brot på EØS-avtalen.

Den private spelbransjen har skodd seg med lobbyistar som er veldig godt kjende med einerettspolitikken til regjeringa. Rolf Francis Sims, spesialisten til tidlegare Kulturdepartementet på pengespel, skifta beite og byrja som PR-sjef for Kindred Group i fjor.

– Kindred er ein pådrivar for etableringa av ei lisensordning på den norske pengespelmarknaden. Verksemda vår er lovleg innanfor EØS-området, og tiltak innført av norske styresmakter for å stanse verksemda vår utfordrar vi no i rettsvesenet, slår Sims fast.

Dagens Næringsliv skriv at Kindred har finansiert ein rapport frå mediebyrået In Sight som viser at Norsk Tipping skal ha brukt meir pengar på reklame for spela sine enn det som kjem fram av rekneskapen.

Norsk Tipping stadfestar at det er utgifter til marknadsføring som ikkje kjem fram i reklameposten, men avviser reknestykka til In Sight og seier at rapporten er produsert for å bli brukt under dei kommande rettssakene.

(©NPK)