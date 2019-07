Planlagt sikringsvoll ved Mannen vil berre demme opp for Veslemannen-scenario

innenriks

Bebuarane på gardsbruka Lyngheim og Rønningen under det ustabile fjellmassivet har komme med innspel til Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) om at dei ønsker ein slik voll og ei varig løysing på problemet, som bokstaveleg talt heng over dei døgnet rundt.

Tilværa til bebuarane under fjellpartiet har vore usikker lenge. Søndag vart ni bebuarar evakuerte igjen frå området i dalen nedanfor fjellet. Tysdag vart evakueringa oppheva.

– God kost-nytte

NVE opplyste førre veke at direktoratet vurderer å etablere ein sikringsvoll. Planen er å setje i gang bygginga vinteren og våren 2020 dersom ikkje større delar av fjellet rasar til hausten.

– Vi er innstilte på at han skal byggjast, men må sjå på ulike tekniske løysingar og gjere analysar for å sikre at eit slikt skred blir fanga opp av ein slik voll, seier seksjonssjef Lars Harald Blikra til NTB.

Det er NVE som avgjer om vollen blir bygd og er ansvarleg for om løysinga er god nok. Målet er at dei elleve bebuarane under fjellet skal sleppe å evakuere. Vollen vil avhengig av løysinga som blir vald, bli mellom 200 og 300 meter lang, og rundt ti meter høg, seier Blikra.

– Det er god kost- og nytteverdi og eit tiltak vi vil prioritere, seier han.

Demmer berre opp for Veslemannen-scenario

I fjor vart området evakuert seks gonger. Fjoråret vart kalla som eit ekstremår, sidan rørslene i fjellpartiet var større enn dei fire siste åra til saman. Det er belastinga på bebuarane og ei heilskapsvurdering av situasjonen, som er årsaka til at NVE no vurderer fysisk sikring.

Veslemannen består av mellom 120.000 og 180.000 kubikkmeter stein, og dersom heile partiet rasar må ein eventuell sikringsvoll vere dimensjonert for store steinmassar. Ifølgje Blikra vil ein voll kunne demme opp for eit lite scenario, men ikkje for eit større.

– Vi må framleis ha overvaking på plass for eit større Mannen-scenario. Men det minste scenarioet, Veslemannen-scenarioet, er det mogleg å sikre fysisk, seier han.

Rekordtidleg evakuering

Vinter og frost stabiliserer fjellpartiet, medan snøsmelting og varme skaper rørsle i fjellet. I år starta rørslene i fjellet rekordtidleg, 13. juni, då farenivået vart heva til gult, og seinare til raudt søndag 30. juni.

Bebuarane har aldri tidlegare vorte evakuert før i august månad. Ifølgje Blikra i NVE skjer dette fordi fjellet blir svakare år for år.

Veslemannen er ein relativt liten, men svært aktiv del av det ustabile fjellpartiet Mannen i Romsdalen. Fjellet er 1.294 meter høgt og ligg på vestsida av Romsdalen, 44 kilometer søraust for Molde og 13 kilometer sør for Åndalsnes.

Fjellet er svært rasfarleg og har vorte kontinuerleg overvakt av Åknes/Tafjord Beredskap IKS sidan 2009. I 2017 prøvde NVE å provosere fram eit ras ved å pumpe vatn inn i fjellet, men det lykkast ikkje.

(©NPK)