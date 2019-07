Raudt vil ha omkamp om etterlønn til avgått helsetopp

innenriks

Nestleiar Marie Sneve Martinussen i Raudt reagerer på at administrerande direktør Bjørn Erikstein ved Oslo universitetssjukehus fekk behalde ein avtale verd om lag 2,2 millionar kroner etter at han frivillig valde å slutte i jobben, skriv Dagsavisen.

No ber ho helseminister Bent Høie (H) vurdere saka i lys av eit vedtak frå 15. mai i fjor der Stortinget bad regjeringa vurdere bruken til helseføretaka av sluttvederlag når det er den avgåtte leiaren som sjølv har tatt initiativ til å gå.

– Det blir stadig tydelegare at det har utvikla seg ein ukultur i toppen av offentleg forvaltning der leiarar og styre gir kvarandre lønn og vilkår av ei anna verda, seier Martinussen.

Styreleiar Gunnar Bovim ved Oslo universitetssjukehus forsvarte avtalen med Erikstein, ved å vise til gjeldande retningslinjer, i ein artikkel i Dagsavisen fredag.

Martinussen meiner at det i så fall er retningslinjene det er noko gale med, og som må endrast.

– I dag er det slik at for 90–95 prosent i Noreg, gjeld eitt sett med arbeidsreglar, medan det for resten er ei heilt anna lønn med heilt andre reglar, seier ho.

