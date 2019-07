Sandberg kritiserer eigne partifellar i Iran-konflikten

innenriks

Sandberg kjem med reaksjonen i Dagbladet tysdag etter dei to partifellane i Klassekampen sist veke uttalte at dei står på USA si side i ein eventuell konflikt med Iran. Tybring-Gjedde uttalte at han hadde sympati med USA og at landet ikkje kunne akseptere å bli audmjuka igjen.

Avgått nestleiar og tidlegare fiskeriminister Per Sandberg seier han er forbanna, men ikkje overraska over utsegnene. I friske ordelag omtaler han dei begge som kunnskapslause krigshissarar til Dagbladet.

– Dei sit i komiteen som saman med regjeringa har ansvaret for tryggingspolitikken vår. Med utspelet sitt i Klassekampen, der dei seier dei vil støtte ein krig mot Iran, seier det nok om kor kunnskapslause dei er. Dette handlar om at det neste året er val i USA, og Trump gjer som presidentar før han – finn ein ytre fiende, seier Sandberg.

– Det blir berre trist når dei to representantane frå Frp står fram som nyttige idiotar, seier Sandberg vidare.

Verken Christian Tybring-Gjedde eller Per-Willy Amundsen har ønskt å kommentere saka i Dagbladet.

Per Sandberg gjekk i august i fjor av som fiskeriminister og nestleiar i Frp. Dette skjedde etter avsløringar om at han Sandberg mot råda frå PST hadde tatt med tenestetelefonen på ei privat reise til Iran utan å varsle Statsministerens kontor om reisa. Sandberg sjølv har meint avgangen ikkje kom av mobilbruken, men korleis media og andre politikarar jaga og «misbrukte» forholdet til den nye kjærasten hans norsk-iranske Bahareh Letnes.

(©NPK)