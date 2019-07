Bustadprisane opp 0,6 prosent i juni etter sesongjustering

innenriks

Nominelt fall prisane med 0,2 prosent i juni, som normalt er ein månad med låg aktivitet i eigedomsmarknaden.

– Den moderate prisutviklinga i den norske bustadmarknaden fortset i juni månad. Trenden med moderat prisvekst har vart samanhengande i over eit år, og det er grunn til å tru at denne utviklinga vil halde fram utover i året, seier administrerande direktør Christian Vammervold Dreyer i Eiendom Norge.

Bustadprisane er no 2,6 prosent høgare enn for eitt år sidan, opplyser bransjeforeininga til eigedomsmeklarane.

Ligg ute lengre

I gjennomsnitt tok det 42 dagar å få selt ein bustad i juni. Det er fire dagar meir enn i same månad i fjor. Bodø og Fauske hadde den raskaste bustadmarknaden, med ein gjennomsnittleg salstid på 19 dagar. I Kristiansund, som var treigast, tok det over tre gonger så lang tid, nærare bestemt 62 dagar

– Juni stadfestar trenden vi har sett over tid med at det tar lengre tid å selje bustader no enn på fleire år. Hovudårsaka er at det har over ein lang periode vore mange bustader til sals, noko som gjer at kjøparane kan bruke god tid på vurderinga om dei skal legge inn bod, seier Eiendom Norge-sjefen.

Færre sal i juni – fleire i første halvår

Det vart selt 9.903 bustader i Noreg i juni, 6 prosent færre enn i same månad i fjor.

– Det er noko lågare aktivitet i juni i år enn i fjor. Samtidig har det vore mange månader med særs stor aktivitet, noko som i sum har gitt rekordmange sal i første halvår 2019, seier Dreyer. I første halvår er det selt 3,8 prosent fleire bustader enn i same periode i fjor.

Når det gjeld talet på bustader som bli lagde ut for sal, er bildet ganske likt: nedgang i juni, men oppgang for første halvår. Den siste månaden vart det lagt ut 9.995 bustader, 10,1 prosent færre enn i juni 2018. For første halvår sett under eitt, har det vore ein oppgang på 4,8 prosent.