Fleire fjellovergangar er stengde

innenriks

Det opplyser Vegtrafikksentralen onsdag ettermiddag.

Aurlandsfjellet i Aurland, fylkesveg 243, vart onsdag ettermiddag stengt på grunn av snøbyer. Det er òg meldt snøbyer utover dagen og kvelden, og det vil bli tatt ei ny vurdering torsdag formiddag.

Gamle Strynefjellsvegen i Oppland, fylkesveg 258, vart stengt klokka 17.30 tysdag, og vil haldast stengt onsdag. Det vil bli gjort ei ny vurdering torsdag.

Fylkesveg 55 over Sognefjellet vart stengt klokka 20 tysdag og fram til klokka 8 onsdag. Etter at vegen først vart vedtatt å bli verande stengt òg onsdag, vart den opna for trafikk igjen på formiddagen.

Det kan vere vanskelege køyreforhold med glatt veg og slaps i vegbanen. Ifølgje brøytemannskap er det framleis ein del snø på austsida av fjellovergangen, og bilar med sommardekk bør vente til snøen smeltar, skriv NRK.

Sjølv om kalenderen seier at vi er i sommarmånaden juli, melde Meteorologisk institutt måndag farevarsel på gult nivå fordi det kunne komme mykje snø i Nordfjord og Møre og Romsdal. Dette varselet gjeld fram til torsdag morgon.

Det ligg nysnø fleire stader i fjellet i Sør-Noreg, opplyste meteorologane onsdag morgon. Det er venta at det vil halde fram å snø mange stader fram til torsdag formiddag.

Det er kjølig i fjellet fleire stader, noko som har ført til kulderekordar. I Møre og Romsdal vart det målt -2,7 grader på fjellet Mannen. Den førre fylkesrekorden var -1,9 på same stad i 2010, ifølgje meteorologane. I Oppland er det målt- 6,4 grader på Juvvasshøe, medan den førre fylkesrekorden var Fokkstua med -5,3 i 1964.

(©NPK)