Kulderekordar fleire stader – ventar meir snø

innenriks

I Møre og Romsdal vart det målt -2,7 grader på fjellet Mannen natt til onsdag. Den førre fylkesrekorden var -1,9 på same stad i 2010, ifølgje meteorologane. Og i Oppland vart det målt- 6,4 grader på Juvvasshøe, medan den førre fylkesrekorden var Fokkstua med -5,3 i 1964.

Fylkesveg 55 over Sognefjellet har i periodar vore stengde både tysdag og onsdag.

– I dag tidleg var det full vinter frå 1000 meter og oppover. Det har vel kanskje skjedd tidlegare, men det er mange år mellom kvar gong, seier Torstein Nordal, som eig og driv Nordal maskin, som står for snøbrøytinga på Sognefjellet.

Kan bli «morosamt» torsdag

Ifølgje Nordal er det onsdag kveld bar asfalt på den høgaste fjellovergangen i Nord-Europa. Men med vêrmeldingar som varslar opptil 17 centimeter på natta og morgonkvisten torsdag, så kan det bli ein interessant morgon, seier han.

– Då kan det bli morosamt med bubil- og campingturistar med sommardekk, seier Nordal.

På si ti år lange brøytekarriere har brøytebilsjåføren aldri tidlegare opplevd snø på vegen i juli.

– For oss blir dette litt på sparket. Brøytebilen står med vinterdekk heile året, og ein er aldri heilt trygg på Sognefjellet, men det er store kontrastar. No har eg akkurat drive med slått, og så er det opp å stengje bommen på fjellet.

Aurlandsfjellet og Gamle Strynefjellsvegen er onsdag stengd på grunn av snøbyer. Det vil bli tatt ei ny vurdering torsdag formiddag om fjellovergangane skal haldast stengt.

Kulderekordar

Sjølv om kalenderen seier at vi er i sommarmånaden juli, melde Meteorologisk institutt måndag farevarsel på gult nivå fordi det kunne komme mykje snø i Nordfjord og Møre og Romsdal. Dette varselet gjeld fram til torsdag morgon.

Vakthavande meteorolog Hanne Beate Skattør seier til NTB at det er fjellovergangane i Møre og Romsdal og Oppland, som er mest utsett natt til torsdag.

– Det går byer og etter kvart vil det bli meir jamn nedbør. Det blir nok framleis snø i høgfjellet, og det kan vere at det legg seg litt òg på fjellovergangane, seier Skattør.

Meteorologen seier at nedbøren nok vil minke utover dagen, og at faren for snø vil vere over.

– Det blir nok minusgrader i fjellet òg natt til fredag, men ikkje nedbør. Frå helga og utover vil ikkje bli like kaldt, seier ho.

