Miljødirektoratet meiner dei vart varsla for seint etter fregattforliset

Ein evalueringsrapport frå Miljødirektoratet indikerer at dei meiner miljøaspektet ved bergingsarbeidet ikkje alltid vart tatt tilstrekkeleg på alvor.

Under hevinga av fregatten, bad ikkje Kystverket om råd om miljøkonsekvensar. Miljødirektoratet sende råd på eige initiativ, men var urolege for at dei ikkje vart lytta til. Det kjem fram i evalueringa Miljødirektoratet nyleg sende Kystverket, som NRK har fått tilgang til.

Fregatten Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte klokka 4.03 natt til 8. november i fjor. Marinefartøyet fekk ein stor flenge i skroget og sokk på grunt vatn i Hjeltefjorden. Skipet vart liggjande i fjæresteinane nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire månader før han vart heva og frakta til Haakonsvern i Bergen.

Til saman forsvann 283.700 liter olje ut i naturen. Opp mot 200 sjøfugl fekk oljeskadar.

Havforskingsinstituttet har tidlegare omtalt miljøkonsekvensane som små. Bakgrunnen er at forureininga skjedde over fleire månader og over eit stort område. I tillegg fordampar og forsvinn diesel ganske raskt.

Kystdirektør Einar Vik Arset svarer slik på korleis Kystverket involverte Miljødirektoratet under aksjonen:

– Eg tenker at aksjonen har gått bra. Vi har bedt Miljødirektoratet om ei vurdering, som skal vere grunnlag for ei eigenevaluering i Kystverket. Sjølv om det gjekk bra, finst det alltid betringspunkt, seier han.

