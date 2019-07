Mindre regn over heile landet – stigande temperaturar

innenriks

Førre månad vart den åttande våtaste junimånaden på over 100 år, og verst gjekk det utover Lurøy kommune på Helgelandskysten i Nordland. Der kom det 91,2 millimeter regn på berre eitt døgn.

No ser det likevel ut til at nordmenn over heile landet kan glede seg til litt høgare temperaturar.

– Det lågtrykket som no ligg over Helgelandskysten rører seg austover og vil passere på torsdag. Då ligg det an til betrakteleg betre vêr og stigande temperaturar over store delar av landet, seier vakthavande meteorolog Ragnhild Nordhagen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Stigande temperaturar

– I slutten av helga og utover neste veke ser det ut til at temperaturane stig, og det vil bli litt meir sommarleg for mange i Sør-Noreg. I midten av neste veke kan enkelte stader Austafjells bli opp mot 25 grader. Også på Vestlandet kan det liggje an til rundt 20 grader rundt same tid, seier Nordhagen.

Nordhagen vil likevel ikkje love at det blir skikkeleg sommartemperatur over heile landet.

– Prognosane viser at det kan bli greitt vêr, men det vil vere fleire små lågtrykk som ligg og svirrar ute i havet. Dei kan komme inn til kysten, så det vil bli usikker fleire stader. I Trøndelag og nord i Austlandet kan det bli litt periodar med regn neste veke, seier ho.

Opphald i nord

Nord-Noreg har vore prega av ein del nedbør den siste tida.

– Her held fram det med litt ustabilt vêr og regn dei neste dagane, særleg i Finnmark og i Troms. Frå søndag av ser det likevel ut til å bli betrakteleg betre vêr med høgare temperaturar i heile Nord-Noreg, seier ho.

Ho seier den same tendensen vil gjelde i nord som i sør. Lite regn og stigande temperaturar.

– No ser det førebels bra ut, særleg i Troms. Søndag og i starten på veka kan det bli opp mot 20 grader, seier Nordhagen.

