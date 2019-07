Sognefjellet opna for trafikk

innenriks

Det opplyser Vegtrafikksentralen onsdag formiddag.

Fylkesveg 55 over Sognefjellet vart stengt klokka 20 tysdag og fram til klokka 8 onsdag. Det vart først bestemt at vegen framleis skulle vera stengt onsdag, vart vegen opna for trafikk igjen på formiddagen.

Det kan vere vanskelege køyreforhold med glatt veg og slaps i vegbanen. Ifølgje brøytemannskap er det framleis ein del snø på austsida av fjellovergangen, og bilar med sommardekk bør vente til snøen smeltar, skriv NRK.

Gamle Strynefjellsvegen i Oppland, fylkesveg 258, vart stengt klokka 17.30 tysdag, og vil vere stengt onsdag. Det vil bli gjort ei ny vurdering torsdag.

Sjølv om kalenderen seier at vi er i sommarmånaden juli, skreiv Meteorologisk institutt måndag ut farevarsel på gult nivå fordi det kunne komme mykje snø i Nordfjord og Møre og Romsdal. Dette varselet gjeld fram til torsdag morgon.

Det ligg nysnø fleire stader i fjellet i Sør-Noreg, opplyser meteorologane onsdag morgon. Det er venta at det vil halde fram å snø mange stader fram til torsdag formiddag.

Det er kjølig i fjellet fleire stader, noko som har ført til kulderekordar. I Møre og Romsdal vart det målt -2,7 grader på fjellet Mannen. Den førre fylkesrekorden var -1,9 på same stad i 2010, ifølgje meteorologane. I Oppland er det målt- 6,4 grader på Juvvasshøe, medan den førre fylkesrekorden var Fokkstua med -5,3 i 1964.

