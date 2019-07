Straffesak etter barnehagedødsfall i Bergen lagt bort

innenriks

Eittåringen fall ut av ei sportsvogn 3. januar og vart hengande fast i ein stropp. Tre veker seinare døydde han på Haukeland universitetssjukehus.

Det vart oppretta straffesak mot ein barnehagetilsett og to personar i leiinga i barnehageselskapet Akasia. Statsadvokaten for Hordaland og Sogn og Fjordane opplyser i ei pressemelding onsdag at sakene er lagt bort.

For den barnehagetilsette blir det vist til at bortlegginga kjem på grunn av bevisstillinga. For dei to i leiinga for Akasia Barnehage AS er bortlegginga grunngitte med at «intet straffbart forhold anses bevist».

Selskapet er pålagt ei føretaksstraff på 750.000 kroner, og statsadvokaten har bedt politiet skrive ut førelegget.