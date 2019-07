Straumprisane tilbake til normalen

innenriks

Det var vått og fuktig fleire stader i landet i juni, med 50 prosent meir nedbør enn normalt. Det vart den åttande våtaste junimånaden sidan 1900, ifølgje Meteorologisk institutt.

I juni låg den gjennomsnittlege straumprisen på 27,3 øre per kilowattime på kraftbørsen Nord Pool. Det er 15 øre lågare enn same månad i fjor, og under snittet for juni månad dei siste ti åra.

– I eit land der 95 prosent av kraftproduksjonen vår kjem frå vasskraft, blir straumprisane i stor grad påverka av nedbøren. Trøysta med dårleg sommarvêr er med andre ord at vi får lågare straumprisar, seier administrerande direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Pinseaftan 8. juni låg straumprisen nede i 10 øre per kilowattime – det lågaste som har vorte registrert på ein enkeltdag så langt i 2019.

Fyllingsgrada i vassmagasina i Noreg ligg no på over 68 prosent – seks prosentpoeng over det som er normalt for denne tida av året. Til samanlikning låg fyllingsgrada under normalen på denne tida i fjor – og der vart den liggjande gjennom heile hausten og vinteren.

– Gjennom ein kald vinter med høgt straumforbruk, har vi fått god hjelp av straumkablane våre til Sverige, Danmark og Nederland. Det siste halvåret har vi importert mykje meir straum enn vi har eksportert. Vi kan takke samarbeidet med nabolanda våre for at straumprisane ikkje vart endå høgare i vinter, seier Kroepelien.

