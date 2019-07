Svekte ambulanseflyberedskap i nord

innenriks

Det har så langt ikkje vorte informert om kva fly det dreier seg om. Men ei oversikt frå flyoperasjonsbasen ved Universitetssjukehuset Nord-Noreg (UNN), viser at dei fleste flya ikkje kan lande eller lette frå mindre flyplassar, skriv NRK.

Flyplassane dette gjeld, er Hammerfest, Sørkjosen, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Honningsvåg og Mehamn.

Babcock overtok natt til måndag ambulanseflytenesta i Noreg. Helseføretaket Luftambulansetjenesten HF opplyser at Babcock onsdag kveld har fire ambulansefly for kortbane i beredskap, tre fly i Nord-Noreg og eitt fly i Sør-Noreg. Etter klokka 21 er to fly i nord og eitt i sør i beredskap.

– Kapasiteten blir vurdert å vere tilfredsstillande på landsbasis, men framleis avgrensa på kortbanenettet i Nord-Noreg, heiter det i Luftambulansetjenesten HF sin siste oppdatering klokka 16.

– Krevjande

Ifølgje NRK kjem situasjonen av at dei fleste flya som er eigna til å lande på kortbanenettet, er nytta til opptrening av personell. Selskapets ekstrafly kan ikkje lande på kortbaneflyplassar.

Så langt har ikkje fylkeslegen registrert tilfelle der pasientar ikkje har fått det tilbodet dei har krav på, men Luftambulansetjenesten erkjenner overfor NRK at tilbodet ikkje har vore slik det burde.

Til NTB medgir mediekontakt Roger Solheim i Babcock at situasjonen er krevjande.

– Det er ein krevjande situasjon. Det er fordi vi både skal trene nye pilotar og halde oppe beredskapen på same tid. Men det er viktig å understreke at alle pilotar som flyg trening, skal ha med flysjukepleiar slik at flya kan ta oppdrag med pasientar, seier Solheim.

Han meiner situasjonen vil betre seg etter kvart som fleire og fleire pilotar får såkalla utsjekk og går i normal beredskap igjen. Vidare understrekar han at selskapet har mange fly tilgjengeleg til ei kvar tid, og som kan nyttast sjølv om dei òg blir brukte til opptrening

Reagerer

Ein som ikkje er fornøgd med situasjonen, er Senterpartiets Sandra Borch. Ho rasar mot tenesta.

– Når ei rekkje av flya som er operative, ikkje kan lande på fleirtalet av flyplassane, er dette i ferd med å bli ein katastrofe. Endå ein gong ser vi at beredskapen blir svekt. No må helseministeren på banen og ordne opp i dette, seier ho.

Situasjonen bekymrar òg helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol i Arbeidarpartiet.

– Bekymringa vår for at det nye selskapet ikkje skulle vere klare til å ta over drifta, har vorte avvist, og vi har fått fleire forsikringar om at overgangen skulle gå fint. Det vi høyrer no, er totalt uakseptabelt og viser at det har vore god grunn til å åtvare, seier Kjerkol til NTB.

Bekymra

Ordførar Stine Akselsen i Lebesby kommune er bekymra for pasientar i Finnmark, og seier til iFinnmark at både regjeringa og styresmaktene lova at beredskapen skulle vere på plass òg under overgangsfasen.

– Når ein har så mange fly som er operative, men ikkje kan lande på så mange flyplassar så er det ikkje ein god nok teneste.

Ho understrekar samtidig at personar som bur i mellom anna Kjøllefjord og Mehamn har lengst veg til sjukehus. Om dei ikkje kan bruke ambulansefly, vil det innebere fleire timar i bil fordi det er 34 mil til Kirkenes og 36 mil til Hammerfest.

