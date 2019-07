Vil satse 1,3 milliardar for å skyte opp satellittar frå Andøya

innenriks

Til no har romsenteret på Andøya lengst nord i Nordland skote om lag 1.300 forskingsrakettar, dei største på opptil åtte tonn og opp til om lag 1.000 kilometers høgde. No har konsernsjef, tidlegare statsråd og nestleiar i Senterpartiet, Odd Roger Enoksen sendt eigarane, Næringsdepartementet og Kongsberggruppen ein omfattande plan for utbygging. Selskapet vil investere 1,3 milliardar kroner for å skyte opp kommersielle rakettar, skriv Klassekampen.

Andøya har mista mange arbeidsplassar sidan Luftforsvaret er i ferd med å trekke basen for Orion-fly vekk frå øya. Ei utbygging av romsenteret kan gi kommunen mange nye arbeidsplassar. I dag arbeider om lag hundre personar ved senteret. Målet Enoksen ser for seg er 200–250 innan 2025.

– Vi ventar på svar frå eigarane våre kva dag som helst. Signal vi har tolka, tyder på eit ja, seier Enoksen.

– Andøya har naturgitte føresetnader for både luft- og romfart. På den store flyplassen på Andenes kan ein lande og ta av i fire retningar, alle over vatn, seier Enoksen.

Høgre-ordførar Jonni Solsvik i Andøy er glad for dei foreslåtte investeringane. Han seier satellittoppskyting har eit stort potensial og at kommunane treng fleire arbeidsplassar når Forsvaret trekker seg ut.

(©NPK)