Bistandsorganisasjonar flaug 90 millionar kilometer i fjor

innenriks

Dei fem største bistandsorganisasjonane i Noreg flaug til saman 90 millionar kilometer i fjor, skriv Klassekampen. Flyktninghjelpen er med sine 55 millionar kilometer i lufta organisasjonen som flaug flest kilometer i fjor.

Dersom ein bryt reisinga ned på kor mange tilsette som jobbar i kvar enkelt organisasjon, flaug kvar av dei 14.0000 tilsette i Flyktninghjelpen 3.900 kilometer i 2018. Det tilsvarande for dei 192 tilsette i Redd Barna 22.500 kilometer, skriv avisa.

– Her i Noreg har Redd Barna i år laga ein strategi for å redusere avtrykket vårt. Vi skal mellom anna gå til innkjøp av betre videokonferansesystem for å unngå å fly til møte, skriv mediesjef Kristina Høyer i Redd Barna i ein e-post til Klassekampen.

Ho forsvarer likevel reiseverksemda og viser til at tilsette i Redd Barna flaug 14 prosent mindre frå 2017 til 2018.

Norsk Folkehjelp, Kirkens Nødhjelp og Norges Røde Kors er dei tre andre nødhjelpsorganisasjonane som utgjer grunnlaget for oversikta i Klassekampen. Også i Røde Kors viser til ein nedgang i reiser med fly. Kirkens Nødhjelp hadde derimot 13,4 prosent fleire flyreiser i fjor enn året før.

(©NPK)