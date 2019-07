Elvestuen: – Noreg i dialog med Brasil om Amazonasfondet

innenriks

– Det vil vere eit tilbakesteg dersom fondet, som har vore ein inspirasjon for andre skogland, ikkje vidareførast. Eg vil gjere det eg kan for at vi skal kunne halde fram, men det er ikkje aktuelt å gå inn i ei samarbeidsform som svekkjer grunnlaget for partnarskapet vårt med Brasil, understrekar Elvestuen.

Det har vakt sterke reaksjonar at Brasils miljøminister Ricardo Salles har sagt at det er fare for at Amazonasfondet blir nedlagt. Salles ønsker endringar i Amazonasfondet, mellom anna å redusere styrekomiteen til fondet og styrke Brasils posisjonen til føderale styresmakt i komiteen. Både Noreg og Tyskland har likevel avvist forslaga.

Elvestuen stadfestar at det er dialog om styringsstrukturen til Amazonasfondet, som forvaltar pengane Noreg har betalt ut til Brasil for reduserte klimautslepp frå avskoging. Den norske og tyske ambassadøren og miljøminister Salles møttest i går for samtalar om framtida til fondet.

– Noregs målsetting er framleis å vidareføre samarbeidet, sjølv om vi må sjå i auga at moglegheita eksisterer for at fondet blir avvikla. Noreg vil vidareføre dialogen direkte med Brasil og ikkje gjennom media, seier Elvestuen.

Han understrekar at Noreg ikkje kjem til å gå inn for løysingar som undergrev dei gode resultata som allereie er oppnådde eller som går på akkord med Noreg sitt prinsipp for god bistand.

