Forsvaret etablerer mellombels ambulansehelikopterbase i Kirkenes

innenriks

– Finnmark har mange kortbaneflyplassar, vi har derfor valt å be om mellombels støtte frå Forsvaret, som ein ekstra beredskap for befolkninga i Finnmark, seier administrerande direktør Lars Vorland i Helse nord.

Oppfordringa kjem etter ønske frå Luftambulansetenesta, Universitetssjukehuset Nord-Noreg og Finnmarksjukehuset.

Helikopteret har ambulanseinnreiing og er bemanna med paramedic og anestesilege. Besetninga skal gi akuttmedisinsk behandling på same nivå som i helikoptera til luftambulansetenesta.

Bakgrunnen er at kortbaneberedskapen med ambulansefly etter oppstarten av ny ambulanseflykontrakt 1. juli «ikkje har stabilisert seg på planlagt nivå.»

Selskapet Babcock overtok natt til måndag denne ambulanseflytenesta i Noreg. Babcock vann i 2017 anbodskonkurransen om luftambulansetenesta over selskapet Lufttransport, som har drevet tenesta i 25 år.

Dei første to vekene i juli må det gjennomførast pålagt trening for besetningane i ambulanseflytenesta ved kvart vaktbyte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap medan treninga går føre seg.

(©NPK)