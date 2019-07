Passasjerfall for Norwegian

innenriks

– Trafikktala viser nokre færre passasjerar i juni i år enn i fjor. På langdistanserutene er talet på reisande mykje høgare, medan nedgangen kjem på kortdistanserutene der vi har 18 Boeing 737 MAX på bakken og dessutan redusert charterkapasitet, seier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian i ei pressemelding.

Tala viser òg at einingsinntektene er høgare enn på same tid i fjor, og gjekk opp 10 prosent. I tillegg auka den totale trafikken med 7 prosent og kapasiteten med 5 prosent. Fyllingsgrada steig med 1 prosent frå same tid i fjor, og var på 91,5 prosent.

– I juni har vi fått inn endå ein Boeing 787 Dreamliner i flåten som no består av 36 nye, meir drivstoffeffektive langdistansefly. Strategien om å gå frå vekst til lønnsemd ligg fast, og einingsinntektene er no 10 prosent høgare enn vi rapportere på same tid i fjor, noko eg er godt tilfreds med, seier Kjos.

Flyselskapet gjennomførte 99,4 prosent av dei planlagde flygingane i juni. Punktlegheita var på 70,9 prosent, og er dermed uendra frå same tid i fjor. Den skal vere påverka av at selskapet har 18 Boeing 737 Max på bakken.

12. mars sette Norwegian alle 737 MAX-flya på bakken. Det skjedde etter at eit Ethiopian Airlines-fly av same modell to dagar tidlegare styrta kort tid etter avgang. Alle 157 om bord omkom. I oktober 2018 mista 189 menneske livet då eit 737 MAX 8-fly frå Lion Air styrta i Indonesia.

