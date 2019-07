Redusert ambulanseflyberedskap på kortbane

innenriks

Frå klokka 10.30 er det tre fly i beredskap, og frå klokka 12 skal fire fly vere i beredskap, opplyser Luftambulansetjenesten.

– Kapasiteten blir vurdert å vere svært god på langbane, men redusert på kortbane, melder Luftambulansetjenesten.

Selskapet Babcock overtok natt til måndag denne veka ambulanseflytenesta i Noreg. Babcock vann i 2017 anbodskonkurransen om luftambulansetenesta over selskapet Lufttransport, som har drive tenesta i 25 år.

Dei første to vekene i juli må det gjennomførast pålagt trening for besetningane i ambulanseflytenesta ved kvart vaktbyte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap medan treninga skjer.

Men pilotane som gjennomfører den obligatoriske treninga, skal ha ein flysjukepleiar om bord slik at flya kan ta oppdrag med pasientar dersom det er behov, ifølgje mediekontakt Roger Solheim i Babcock.

