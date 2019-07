Spanias ambassade blir stemna for retten for sosial dumping

innenriks

Ifølgje forbundet har dei tilsette ved ambassaden ei svært låg lønn, under fattigdomsgrensa som EU opererer med, og skal ikkje ha fått utbetalt feriepengar dei siste åra, ikkje fått tillegg eller betalt overtid og heller ingen lønsauke gjennom fleire år, melder NRK.

Forholda gjeld lokalt tilsette som ikkje er diplomatar. Det vil seie sjåførar, kokkar, reinhaldarar og kontortilsette. Det er den spanske staten som er arbeidsgivarar og ifølgje arbeidskontraktane skal desse følgje norsk lov.

Løna skal liggje på mellom 230.000 og 270.000 kroner, og mange jobbar 12–13 timar om dagen ifølgje Norsk Tjenestemannslag (NTL).

– Fleire har plutseleg fått beskjed om at dei må møte på jobb. Reinhaldarar må jobbe på natta fordi det har vore eit festleg høve. Men utan tillegg eller overtidsbetaling, seier forbundssekretær Tove Helvik i NTL.

Arbeidstilsynet har ikkje høve til å sjekke arbeidsforholda hos dei tilsette sidan ambassaden er spansk territorium, men fleire tilsette stadfestar opplysningane både overfor NRK, og overfor Fri Fagbevegelse, som omtalte saka først.

Forbundet har sendt inn eit varsel om søksmål via Forliksrådet og ambassaden har åtte veker på å svare før saka eventuelt hamnar i Oslo tingrett.

Ambassaden opplyser til NRK at tilsette får utbetalt lønn kvar månad, også i ferien og at dei i tillegg får ytterlegare to utbetalingar på 3.500 kroner i år, men NTL meiner dette ikkje er i samsvar med norsk ferielov.

Ambassaden ønsker ikkje å kommentere dei andre påstandane, men seier dei følgjer norsk lov.

