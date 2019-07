Åtvara mot høgdebassenget på Askøy før det vart bygd

innenriks

– Fjelloverdekninga, som varierer frå cirka to meter til maks fem og ein halv meter, synest å vere svært snau. Til vanleg bør fjelloverdekninga vere minst åtte til ti meter, alt etter fjellet, skreiv sivilingeniør Alfred Trengereid i rapporten sin til kommunen 4. mars 1965.

Det er Bergens Tidende som skriv om dokumenta som kommunestyret i dag ikkje kjente til, og som har lege stua bort i Interkommunalt arkiv i Hordaland.

– Dette viser at det vart gjort vurderingar rundt overdekninga frå første stund. Eg tviler på at nokon i administrasjonen kjenner denne forhistoria. Slik kunnskapsoverføring er generelt ei utfordring i store organisasjonar, seier varaordførar Bård Espelid på Askøy til BT.

Kommunen lytta likevel ikkje til den tekniske konsulenten, og vedtok bygging av høgdebassenget våren 1965. Undersøkingane av vassverkskandalen på Askøy går no føre seg for fullt, og dei førebelse analysane tyder på at dei skadelege tarmbakteriane har komme inn via sprekkar i høgdebassenget.

Varaordførar Espelid synest dei historiske dokumenta er interessante, men seier det er uklart i kva grad eksperten frykta forureining eller stabilitet i sjølve konstruksjonen.

Avdelingsleiaren til kommunen Anton Bøe trur ikkje dei ville ha vurdert anlegget annleis dersom dei hadde vore klar over at overdekkinga var så liten.

– Vi har i mange år hatt fokus på å kople frå fjellbassenget og erstatte det med andre løysingar. Men det har tatt tid, seier Bøe til BT.

Over 2.000 askøyværingar har vorte sjuke av drikkevatnet i kommunen etter at dei første smittetilfella dukka opp rundt 7. juni. Totalt 76 personar har vorte så dårlege at dei vart lagt inn på sjukehus, mange av desse er barn.

