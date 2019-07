Avis: IAG førebur nytt bod på Norwegian

innenriks

Den spanske avisa Okdiaro oppgir inga open kjelde, men skriv at AIG om 15 dagar vil vere ute av karantenetida og at det derfor igjen kan legge inn bod på Norwegian. Bodet er på 1.100 millionar euro, omtrent 10,59 milliardar kroner, skriv E24.

Verken IAG eller Norwegian stadfestar opplysningane i saka.

Dette vil vere tredje gong IAG, som også eig British Airways, legg inn bod på Norwegian. I mai i fjor gav det eit bod på 350 kroner for kvar aksje, og seinare eit bod på 220 kroner. Sidan har Norwegian falle betydeleg i pris og selskapet har òg vore gjennom ein emisjon. Bodet som det no kan komme vil utgjere ein pris på mellom 70 og 85 kroner per aksje.

– I denne samanhengen er det viktig å merke seg den betydelege gjelda det norske selskapet ber, meir enn 9,6 milliardar kroner, men òg at det har 3,6 milliardar kroner i kontantar, skriv Okdiaro.

Aksjekursen for Norwegian steig med 9,57 prosent torsdag. Kursen enda på 40,87 kroner.

