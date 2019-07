Fiskemottak fekk millionbot etter arbeidsulykke

innenriks

Mannen vart treft i hovudet av skyvearmen i palleteringsmaskinen på fiskemottaket 5. oktober 2017, skriv Økokrim i ei pressemelding.

Ein arbeidar hadde manipulert tryggingsinnretninga på to dører slik at pakkemaskina registrerte at sikkerheitsdørene var i lukka posisjon. Dermed kunne skyvearmen komme i rørsle når det var personar inne i maskina viss den stod i «automatisk» posisjon.

Fiskemottaket vart dermed også bøtelagt for brot internkontrollforskrifta, og har vedtatt bota på totalt 1,35 millionar kroner.

Saka har vore etterforska av Sørvest politidistrikt og Økokrim, men selskapet vedtok ikkje oppreisningskravet på 150.000 kroner kvar til kona, sonen og mora til den avdøde.

(©NPK)