Forskarar: Internettkampanjar har liten effekt på migrantar

innenriks

Forskarar frå Institutt for samfunnsforskning har undersøkt om forsøket til norske styresmakter på å bremse straumen av flyktningar som tar seg til Noreg har hatt ein effekt, skriv Klassekampen. Men facebooksider på seks språk hadde liten effekt, viser resultata som forskar Jan Paul Brekke og Audun Beyer har komme fram til.

Dei to reiste til Sudan og snakka med personar på flukt frå Eritrea og Etiopia. Flyktningen fekk sjå videoar og anna informasjonsmateriell frå FN, Italia og Noreg som mellom anna viste kor farleg det var å ta seg over Middelhavet til Europa.

– Få hadde sett kampanjane før, men dei alle fleste sa at det her var kjent stoff. Dei hadde allereie dratt frå heimlandet og visste om faren ved å reise. Dessutan hadde dei stort eit nettverk som hadde fortalt om ferda over Middelhavet, seier Brekke til avisa.

Medan Italia informerte om farane ved å krysse Middelhavet, informerte norske styresmakter om strenge asylreglar i Noreg. Forskarane fekk til svar at mange flyktningar allereie hadde fått vite det av det sosiale nettverket sitt.

Innvandringspolitisk talsmann Jon Helgheim i Frp har avgrensa tiltru til undersøkingane.

– Forskarar som forskar på migrasjon er ofte på jakt etter eit svar og finn det svaret dei vil ha. Vi har fått informasjon om at den typen kampanjar har effekt frå tidlegare. Det spørst kven du spør, så vi tar ikkje det så veldig tungt, seier Helgheim til avisa.

