Nordmenn tar ikkje fyllekøyring på sjøen på like stort alvor som med bil

64 prosent av dei spurde seier dei ville latt vere å sitje på om dei visste at føraren av ein bil hadde drukke alkohol, medan berre 49 prosent svarer at dei ville latt vere å sitje på om ein båtførar hadde gjort det same, viser ei undersøking som er gjennomført for organisasjonen Av-og-til av Respons Analyse.

Av-og-til meiner promillegrensa til sjøs kan påverke haldningane vi har til båtkøyring og alkohol. I dag kan vi ha ei promillegrense på 0,8 for å køyre båt under 15 meter. På vegane er promillegrensa 0,2.

– Det er kanskje ikkje så rart at vi stiller oss ulikt til drikking i båt versus bil, i og med at det er ulike promillegrenser. Likevel er det nok mange som undervurderer faren knytt til drikking på båt, seier generalsekretær Randi Hagen Eriksrud i alkovettorganisasjonen Av-og-til.

Utrekningar gjort av Transportøkonomisk institutt viser at det er farlegare i ein fritidsbåt enn i ein bil om ein måler talet på drepne per time brukt på aktiviteten. Ein tredel av dei som døydde i småbåtulykker i fjor, hadde drukke.

Av-og-til, som er ein organisasjon som jobbar for godt alkoholvit, etterlyser ei vurdering av promillegrensa for småbåtar.

7 av 21 omkom

Ein rapport om fritidsbåtulykker frå Havarikommisjonen viser at totalt 7 av 21 personar som omkom i småbåtulykker i 2018, var ruspåverka. Desse omkom etter grunnstøyting, kollisjon og fall i sjøen mellom båt og brygge. Ulykkene skjer seint om kvelden og natta. Berre éin ruspåverka person fall i sjøen og drukna under fiske. Rapporten er frå april.

Havarikommisjonen oppmoda styresmaktene om å senke promillegrensa for fleire år sidan.

Om natta

Ulykkene skjer typisk på veg heim frå fest. Generalsekretæren i organisasjonen Av-og-til påpeikar at alkohol, høg fart og tussmørket er ei katastrofeoppskrift.

– Derfor håper vi at dei som skal ut i båt i sommar tar med seg både godt sjøvit og godt alkovit, seier Eriksrud.

Av-og-til består av ei rekke ulike organisasjonar, politiske organisasjonar og offentlege verksemder som er medlemmer. Aktiviteten blir finansiert i hovudsak over statsbudsjettet.

