Nytt løyve til å skyte ulv i Nord-Østerdalen

Skadefellingslaget i Nord-Østerdalen skaut ein ulv i juni. No har Fylkesmannen i Innlandet gitt løyve til å felle endå ein ulv i delar av Tynset, Tolga, Rendalen og Engerdal kommune i Hedmark, melder Nationen.

Bakgrunnen er at det er dokumentert skade av ulv i Gammeldalen fredag. I same område var det store skadar på beitedyr etter ulveangrep i fjor sommar.

Leiar for skadefellingslaget i Nord-Østerdalen, Jo Esten Trøan, seier at mannskapet for tida ventar på nye observasjonar.

– I kveld set vi ut folk på post i dei områda der det er mest sannsynleg at det kan komme nye angrep, seier han.

