Regjeringa vil at nordmenn busett i utlandet skal kunne bruke dei gamle førarkorta sine i Noreg

– Nordmenn busett i utlandet skal framleis kunne bruke dei gamle norske førarkorta sine ved besøk i Noreg. Vi ønsker med dette å fjerne usikkerheit som gjeldande reglar har skapt for ein del nordmenn busett i utlandet om korleis dei kan køyre ved besøk i Noreg, seier statssekretær Tommy Skjervold (Frp) i Samferdselsdepartementet i ei pressemelding.

Dei såkalla «grøne førarkorta» i modell N1 skal etter reglane i dag verte fasa ut innan 1. januar 2020.

Vegdirektoratet foreslår òg at personar utan fast bustad i Noreg skal få kunne ta førarkort klasse S, altså snøscooter. Ordninga i dag krev at personen må ha fast bustad i landet, noko som har skapt utfordringar for utanlandske arbeidarar i turistnæringar der snøscooter er ein del av jobben.

– Det bør bli enklare for personar som ikkje bur i Noreg å få førarrett for snøscooter i Noreg. Dette kan gjere det enklare for norske føretak å nytte utanlandske arbeidarar i sesongarbeid innan turistnæringa. Trafikktryggleiken blir tatt vare på ved at førarane har gjennomført opplæring og bestått prøve etter norske reglar, seier Skjervold.

Høyringsfristen er sett til 1. september.

