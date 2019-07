Svak vekeslutt på Oslo Børs

innenriks

Øvst på omsetningslista finn vi Norwegian Air Shuttle, som steig 7,7 prosent til 44 kroner. På andreplass hamna Equinor, som fall 0,8 prosent. DNB var tredje mest omsett og gjekk opp 0,7 prosent.

Norwegian gjorde det best blant dei mest omsette selskapa, og kursoppgangen kjem etter ein kursvekst på nesten 10 prosent torsdag. Bakgrunnen for veksten er rykte om at spansk-britiske IAG, som blant eig British Airways, vil by på selskapet. Selskapet avviser likevel dette.

Råvaresektoren utmerkte seg mest i negativ retning og enda ned 1,1 prosent. På den positive sidan var det sjømatsektoren som markerte seg, med ein auke på 1,1 prosent.

Oljeprisen opp

Prisen på nordsjøolje er 64,06 dollar per fat fredag ettermiddag, ein auke på 24 cent. Eit fat amerikansk lettolje (WTI) blir omsett for 57,23 dollar, som gir ein nedgang på 11 cent.

Fredag svekte den norske krona seg med 0,03 prosent mot euro, og 1 euro kostar no 9,63 kroner. Mot amerikanske dollar svekte krona seg med 0,3 prosent, og det inneber at 1 dollar kostar 8,55 kroner. Denne veka har krona styrkt seg 0,6 prosent mot euroen og svekt seg 0,4 prosent mot dollaren.

Nedtur på internasjonale børsar

USA-børsane hadde ein svak start på dagen. Rundt klokka 17.30 var den tonegivande S & P 500-indeksen ned 0,6 prosent, medan den industritunge Dow Jones-indeksen hadde falle 0,5 prosent. Teknologiindeksen Nasdaq sokk 0,1 prosent.

For dei viktigaste børsane i Europa vart det ein dårleg dag. I Frankfurt fall den tyske DAX-indeksen med 0,6 prosent, medan CAC 40-indeksen i Paris sokk 0,7 prosent. Ved 17.30-tida låg Londons FTSE 100-indeks an til å falle 0,7 prosent.

I Asia avslutta Nikkei-indeksen i Japan opp 0,2 prosent. Hongkong-børsen enda med eit fall på 0,07 prosent.

