UP heldt kontroll på innfartsvegen til ishavsbyen søndag ettermiddag, skriv Nordlys.

Råkøyraren som heldt 160 kilometer i timen i 80-sona, stod for den grovaste av dei tre fartsoverskridingane som enda med politimelding. Ytterlegare fem sjåførar fekk forenkla førelegg for å ha køyrt for fort.

Den siste som vart meldt fekk målt ein promille på 0,22. Totalt 85 bilistar vart promilletesta i kontrollen på søndag.

