Dovrebanen opna igjen etter at køyreleidning vart riven ned

Det var eit sørgående ekspresstog frå Trondheim som reiv ned køyreleidningen like før innkøyringa til Vinstra stasjon søndag kveld. Toget vart ståande på Vinstra, medan to nordgående passasjertog kom seg ikkje vidare frå Ringebu.

Klokka 3.12 opplyser Bane Nor at strekninga Vinstra Otta er opna igjen, men at det framleis kan bli forseinkingar.

– Det har vore mykje venting og forseinkingar, men klokka 1.30 i natt kom dei passasjerane som skulle sørover, til Oslo. Dei vart køyrde med eitt av toga som stod på Ringebu. Dei som skulle til Trondheim vart køyrde nordover med buss og taxi, opplyser pressevakt Åge-Christoffer Lundeby i Vy til NTB ved 3.30-tida.

Nattoga på Dovrebanen gjekk som normalt, men nordgående tog måtte vente litt på opninga.

Lundeby seier Vy kan bli nøydd til å innstille eitt tog måndag fordi ikkje alt materiellet er der det skal vere.

– Det blir jobba med løysingar, i tilfelle det blir ei innstilling, men det er ikkje sikkert det er nødvendig. Utover det, så hentar dette seg inn gjennom dagen, seier han.

