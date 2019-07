Framleis redusert ambulanseflyberedskap

innenriks

Beredskapen vil variere mellom fem (fire kortbane) og seks (fem kortbane) fly. I tillegg er det fire ekstra fly i reserve, som berre kan operere på langbaner.

Normalberedskapen er ni fly på dagtid, der åtte fly skal vere kortbaneressursar, opplyser Luftambulansetjenesten måndag morgon.

Beredskapen varierer

Helseføretaket vel no å berre gi eit meir generelt bilde av den planlagde flyberedskapen sidan han ofte varierer mykje gjennom dagen. Faktorar som oppdragsmengde, arbeids- og kviletidsreglar, teknisk, vêr og ulike tidspunkt for vaktbyte bidrar til at beredskapen heile tida varierer.

Luftambulansetjenesten understrekar at alle dei nye ambulanseflya i tenesta, bortsett frå det nye jetflyet, kan lande på flyplassar med kort bane (800 meter). Flya som er henta inn ekstra, kan ikkje lande på kortbane, men avlastar kortbaneflya ved å ta oppdrag som går mellom to store flyplassar. I Nord-Noreg går rundt 60 prosent av alle oppdrag med ambulansefly mellom to store flyplassar.

Trening

Av omsyn til beredskapen vil oppdrag med låg hastegrad i periodar måtte bli utsette eller utførte av andre ambulanseressursar.

Selskapet Babcock overtok 1. juli ambulanseflytenesta i Noreg. Babcock vann i 2017 anbodskonkurransen om luftambulansetenesta over selskapet Lufttransport, som hadde drive tenesta i 25 år.

Dei første to vekene i juli må det gjennomførast pålagt trening for besetningane i ambulanseflytenesta ved kvart vaktbyte. Det betyr at det er redusert tilgang på mannskap medan treninga går føre seg.

(©NPK)