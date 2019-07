Kvinne tatt på av kunde på jobb – arbeidsgivar dømt

innenriks

Kvinna opplevde at kundar tok på henne på jobb, og sa ifrå til både lege, arbeidsgivar og styreleiar for bedrifta ho jobba i. Sidan den krenkjande åtferda heldt fram og ho vart langtidssjukemeld enda ho med å saksøke to av kundane for seksuell trakassering.

I tillegg vart arbeidsgivar saksøkt for kritikkverdig og mangelfull handtering av situasjonen. Ho har no vunne fram i tingretten, skriv Dagens Næringsliv.

Ein av kundane vart frikjente som følgje av manglande vitne, medan den andre dømt til å betale erstatning. Arbeidsgivar vart dømd for manglande forsøk på å stogge kundane i å ta på kvinna.

Dommen er ikkje rettskraftig sidan han vart anka.

22-åringen er tilkjent i underkant av 100.000 kroner i erstatning.

Tina Storsletten Nordstrøm, som er advokaten til kvinna, meiner dommen vil ha stor tyding for utfallet av andre slike saker dersom den blir ståande.

– Dommen er banebrytande. Han gjer det tydeleg kva som blir rekna som seksuell trakassering samt gjer tydeleg ansvaret til arbeidsgivar i å forhindre og motarbeide at seksuell trakassering skal skje, seier Nordstrøm, som er advokat i juridisk avdeling i LO.

Til DN vil verken dei saksøkte eller advokaten deira Hedvig Cecilie Svardal kommentere saka. Heller ikkje dagleg leiar og styreleiar i bedrifta vil gi ein kommentar.

