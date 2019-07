MDG negative til høgresamarbeid i byane

innenriks

I Oslo samarbeider MDG allereie med venstresida, og i Trondheim har dei lenge vore med i ei sentrum-venstre-blokk. Det ser dei ingen grunn til å rokke ved, skriv Klassekampen. Avisa har kartlagt moglegheitene for eit samarbeid til høgre i dei fem største byane, og sjølv om det altså er ei teoretisk moglegheit for det blokkuavhengige partiet, er det ikkje sannsynleg i dei aktuelle byane.

– Å samarbeide med Høgre etter valet står fram heilt urealistisk, sånn som Høgre turar fram, seier listetopp Thor Haakon Bakke.

– Når dei nærmar seg Bompengepartiet, og meiner det er viktig at Bergen er ein «ja-by» i bustadutbygginga, så aukar det utsleppa.

I Tromsø kjem MDG-topp Barbara Karin Vögele med ein liknande beskjed.

– Høgresida har langt på veg forplikta seg til å samarbeide med Frp og Nei til bompengar-partiet. Så lenge dei er i nærleiken av eit samarbeid med dei to partia, så er ikkje vi med. Så enkelt er det.

Daria Maria Johnsen i Stavanger held døra på gløtt for Høgre og opnar til og med for å samarbeide med bompengepartiet i byen. Ho seier det berre er Frp dei ikkje kan samarbeide med. Samtidig vedgår ho at MDG òg i Stavanger står nærare venstresida.

