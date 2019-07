Mann i 50-åra sikta for grove nettovergrep mot barn på Filippinane

innenriks

1. juli vart ein mann heimehøyrande i Troms politidistrikt sikta for fleire tilfelle av seksuell omgang med barn under 14 år. Mannen vart arrestert i februar 2018 og har sete varetektsfengsla fram til april 2019.

– Den sikta er ein mann i 50-årsalderen, seier politiadvokat Linn Rognli Hansen i Troms politidistrikt til NTB.

«Særlig krenkende måte»

Ifølgje siktinga skal overgrepa ha føregått over nett og ha vore gjort på ein «særlig krenkende måte».

Mannen er òg sikta for å ha medverka til at nokon har hatt seksuell omgang med barn under 14 år, og dessutan ha fått eit barn til å utføre seksuelle handlingar på seg sjølv.

– I siktinga som finst per no meiner politiet at det har vore overgrep tilbake til 2013, seier politiadvokaten.

– Berga barn frå vidare overgrep

Kripos har hjelpt til under etterforskinga og samarbeidd med filippinsk politi, som førre veke aksjonerte mot ein stad der det skal ha skjedd overgrep. Minst to personar er arrestert, mistenkte for å ha medverking i saka, skriv politiet i ei pressemelding.

Ifølgje politiet har gjennom etterforskinga berga barn frå vidare overgrep. Ei fem år gammal jente er henta ut, men politiet har fått hint om at det kan vere fleire.

– Det har vi ikkje fått verifisert, og vi ventar på meir informasjon frå filippinsk politi, seier politiadvokat Linn Rognli Hansen.